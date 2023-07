Incendio a Napoli nella Vela gialla di Scampia | cinque intossicati per il fumo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Questa notte, poco dopo l'una, i carabinieri sono intervenuti in via della Resistenza aper un. Le fiamme hanno avuto inizio nel seminterrato della cosiddetta «...

...i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Scampia e del nucleo radiomobile di. L'... L'è stato domato. Al momento non si esclude la pista dolosa.. 'Ancora una rivolta 'annunciata' in questa torrida estate e ancora violenze e disordini ... ha impedito che si verificasse una tragedia a seguito del vastoappiccato. Ma se a Nisida la ...Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra parlando dell'divampato nella tarda mattinata di oggi nei pressi del campo rom alla periferia di Giugliano. 'Sono gli ...

Incendio nella Vela Gialla di Scampia: colonna di fumo nero visibile in tutta l'area nord Fanpage.it

Incendio nella notte a Scampia, nell’area nord di Napoli: fiamme in un seminterrato della Vela Gialla, densa colonna di fumo nero ben visibile ...Questa notte, poco dopo l'una, i carabinieri sono intervenuti in via della Resistenza a Scampia per un incendio. Le fiamme hanno avuto inizio nel seminterrato della cosiddetta «Vela Gialla», e si sono ...