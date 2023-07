(Di lunedì 24 luglio 2023) Palermo, 24 lug. (Adnkronos) - «Massimadella, che in Sicilia è in continua. Sono in collegamento e aggiornamento con il coordinamento operativo del Corpo forestale e con la sala operativa della Protezione civile, che ha rilevato oggi 43nel territorio regionale. Oltre un centinaio gli interventi eseguiti dal Corpo forestale sui roghi, che, alimentati dal vento di scirocco e dalle temperature altissime, hanno bruciato ettari di macchia mediterranea, soprattutto fra Palermo e Catania». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, commentando la moltitudine disviluppati oggi in particolare nella provincia di Palermo, dove si riscontra ...

in Sicilia,: "Attenzione alta e monitoraggio costante della situazione in continua evoluzione" "Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione, che in Sicilia è ...Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, commentando la moltitudine disviluppati oggi in particolare nella provincia di Palermo, dove si riscontra la fetta più ...Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, commentando la moltitudine disviluppati oggi in particolare nella provincia di Palermo, dove si riscontra la fetta più ...

Incendi: Schifani, ‘attenzione alta e monitoraggio costante, situazione in evoluzione’ La Sicilia

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la moltitudine di incendi sviluppati oggi in particolare nella provincia di Palermo, dove si riscontra la fetta più ...Situazione delicata in Costiera, canadair ed elicotteri in azione in Sardegna, 10 ettari in fumo in Salento. Le temperature elevate e il vento alimentano le fiamme.