"La Calabria - affermanel video - è una regione civile. Però ha anche qualche imbecille ...in campo - aggiunge il Governatore - tutto quello che potevamo mettere per combattere gli. ......della task force regionale del progetto 'Tolleranza Zero' contro gli. Il piromane è stato inseguito e denunciato. A renderlo noto è il presidente della Regione Calabria, Roberto, che ...... prosegue il governatore, che proprio per far fronte all'emergenzache ogni anno devasta la Calabria, quest'anno ha messo in campo tutte le forze possibili per arginare i casi. " ...

Incendi: Occhiuto, piromane sorpreso grazie a drone Regione Agenzia ANSA

