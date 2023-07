Incendi in Grecia | la rapida avanzata delle fiamme visibile dalle immagini satellitari di Planet Labs - VIDEO

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ledel satellite fornite da, mostrano come leche stanno devastando la, si sono propagatemente. Nelè possibile vedere come la lingua di terra bruciata attraversa l’isola. Lesi sono propagate a Rodi e Corfù. Un dramma per i residenti e anche pe

Leggi anche, l'inferno dellaè di origine dolosa: roghi in contemporanea. Solo ieri altri 64 - EasyJet manda voli per rimpatriare i turisti britannicialle prese con 'la più ...L'aeroporto di Rodi si è trasformato in un accampamento improvvisato, mentre gliimperversano su parte dell'isola greca. Nella sala partenze i viaggiatori raccontano di essere stati evacuati dai loro alberghi o dalle loro case di vacanza in riva al Mar Egeo "in condizioni ...Un dramma per i residenti, ma un grosso guaio anche per tanti turisti. Glidivampati nelle isole greche di Rodi e Corfù infatti arrivano nel pieno della stagione estiva, con migliaia di villeggianti costretti a cambiare o annullare i propri piani. Cerchiamo di capire ...

