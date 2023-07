Incendi in Grecia | in fiamme anche Corfù dopo Rodi | evacuati villaggi

La situazione degliinè ancora grave. Da ieri pomeriggio sono scoppiati nuovi roghi anche a Corfù , nella parte settentrionale dell'isola, a Perithia. Sono stati evacuati 17 villaggi , la Guardia costiera ...boschivi e afa. Evacuati sei villaggi nell'area di Atene, ponte crollato vicino Patrasso. Persone intrappolate sotto le macerie, caldo torrido e altri roghi, ...Si tratta della più grande evacuazione mai effettuata in, con il contemporaneo impiego di ... Oltre a Rodi ieri si sono verificatianche nelle zone di Astakos, Karystos, Argolide, Beozia, ...

Grecia, 30 mila evacuati per incendi Rodi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Anche a Corfù sono cominciate le evacuazioni via mare: 2.500 persone sono state portate in salvo dopo i nuovi incendi scoppiati sull’isola nella notte. Dopo Rodi, un’altra isola della Grecia è avvolta ...Un vasto rogo è scoppiato domenica pomeriggio sull'isola greca di Corfù. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di ...