Incendi in Calabria | drone individua piromane | inseguito e denunciato VIDEO

(Di lunedì 24 luglio 2023) A Curinga, in provincia di Catanzaro, un uomo che stava appiccando il fuoco in campagna è stato sorpreso da undella task force regionale del progetto "Tolleranza Zero" contro gli. Ilè stato. A renderlo noto è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha pubblicato su Facebook il-denuncia.

Sono queste le ultime notizie, raccolte dall'AdnKronos e provenienti dai Vigili del Fuoco della, in merito all'emergenzache in questi giorni sta interessando la regione, in ...Sono queste le ultime notizie, raccolte dall'AdnKronos e provenienti dai Vigili del Fuoco della, in merito all'emergenzache in questi giorni sta interessando la regione, in ...C'è anche da dire che in merito a ciò nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva aglidel 2023 varato dalla Regionec'è un'ampia descrizione sulle ferrovie ed a pagina 110 ...

presidente della fondazione Univerde e che da ministro dell'agricoltura introdusse il reato di incendi boschivi lancia la campagna #stopoincendiboschivi2023 e da l'allarme dopo la tragedia di Rodi."È ...CATANZARO (ITALPRESS) - In Calabria un piromane è stato scoperto dai droni e denunciato. È accaduto nelle campagne di Curinga, dove un uomo è ...