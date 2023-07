Incendi a Palermo | famiglie in fuga dalle case di Capo Gallo

Caldo, fiamme, gente in strada evacuata: è emergenzain Sicilia e in particolare a. Continua a bruciare Monreale, le fiamme altissime hanno anche lambito diverse abitazioni. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco del ......attenzione rimane altissima - aggiunge - tenuto conto che per martedì l'ondata di calore prevista è massima nelle tre città metropolitane e che il rischiosarà alto nelle aree di, ...- Un incendio ha investito anche la montagna che sovrasta la riserva di Capo Gallo, a. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero. Alcuni abitanti della zona si sono visti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni minacciate ...

Caldo da bollino rosso, la Sicilia brucia. Fiamme su Mondello, decine di residenti abbandonano le case La Repubblica

Strutture sanitarie al collasso, incendi, morti. Oltre a una serie di disguidi ed emergenze di portata variabile, dagli aerei che non riescono ad atterrare per la pista rovente alle ...E' stato istituito a Palermo il centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo. (ANSA) ...