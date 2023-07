In Ungheria dominio record di Verstappen e Red Bull La Ferrari cola a picco | il passo gara non va

(Di lunedì 24 luglio 2023) Distacchi siderali, una curva per vincere un Gran Premio, dodici vittorie di fila ed èassoluto e undici su undici in questo Mondiale. La Redvola, distrugge ancora la concorrenza,fa sette di fila e nove in stagione. E’ il più importantedegli ultimi decenni, tecnico, di strategie, di concetto. Il team austriaco anche insi prende la vittoria, lo fa ovviamente con l’olandese, e si gode un ritrovato Perez che rimonta fino a salire sul podio. A questo punto, quando siamo al giro di boa, vista la manifesta superiorità su ogni tipo di pista, ci chiediamo come possa questa vettura (e questo pilota) non vincere la restante metà delle gare. Magari qualche volta non arriverà la pole, ma se basta una curva per infilare Hamilton e poi infliggere 33 secondi a fine ...

Ma sarà, ammesso e non concesso che accada davvero, un episodio isolato in unche sta ... Max, e lo stesso sta facendo la sua squadra: prova ne siano gli aggiornamenti introdotti in, ...Perché ilo lo stradominio in sé di qualcuno non è mai il male, ma, al contrario, il più ... No, dopo gare pestilenziali come il Gp d'2023 , dalla trama soffocante, monocorde e ...IlRed Bull è assoluto. Settima vittoria di fila per Max. Dodicesima per la Red Bull che ... Il gran premio d'si è deciso in un lampo, al via, quando Max ha bruciato Hamilton ...

F1, anche in Ungheria dominio Verstappen: opache le Ferrari Quotidiano di Sicilia

Nuovo primato assoluto da parte della Red Bull, che fa 12 di fila; McLaren conferma che Silverstone non era solo un exploit mentre la Ferrari delude su una pista teoricamente meno ostica rispetto ad a ...Dopo oltre un’ora e mezza di gara, con due soste ai box ma nessuna safety car, il giovane Lando Norris passa sotto alla bandiera a scacchi zigzagando. Festeggia, non c’è ...