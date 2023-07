In Spagna non vince nessuno ma perdono destre | sovranisti e populisti Quanti indizi per l' Italia e la Ue

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il voto spagnolo sembra voler mettere fine alla stagione dei populismi. Che inhanno fatto comunque sempre meno danno che in. Il fatto poi che questo accada un anno prima del voto per le ...

... credo che il mio dovere sia guidare quel dialogo e cercare di governare il nostro Paese", invitando anche i socialisti e Sumar a"bloccare la" e permettere al partito più votato di ...... i sovranisti di Vox scivolano sotto le attese e perdono seggi: la destraha la maggioranza per governare a Madrid. È il bilancio del voto del 23 luglio in, un esito che spiazza chi ...La, ha aggiunto, si è trovata di fronte a una scelta "tra progresso e regresso" e ha dato ... Feijo'o invecesi è mai espresso in modo esplicito in merito a un accordo postelettorale con Vox ...

Il partito popolare di Feijóo vince le elezioni in Spagna, ma non ha i numeri per governare. Vox in calo, Sánchez ... Open

Il Partito Popolare ha ottenuto 136 seggi in Parlamento, 47 in più delle scorse elezioni. Il leader Feijo’o’ vuole l’incarico per formare il governo. Ma non ha la maggioranza (176). Crolla Vox di Abas ...Le antiche sequenze proteiche provengono da diversi fossili di denti di Paranthropus robustus trovati in una grotta sudafricana ...