In Spagna l’inflazione più bassa d’Europa 1 | 6% grazie anche alle misure del governo per contenere i costi dell’energia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inè oggi all’1,6%, un quarto di quella italiana, un terzo della media della zona euro. Negli ultimi quattro mesi Madrid è riuscita ad abbattere il carovita di 4,4 punti percentuali, ed è oggi il paese dell’are euro in cui l’indice è più basso. Eppure laè soggettastesse dinamiche degli altri paesi dell’area euro e soggettamedesime politiche monetarie, decise dalla Banca centrale europea. Se il paese è molto in anticipo rispetto agli altri nella contenimento della corsa dei prezzi lo si deveai provvedimenti assunti dalperprezzi e tariffe energetiche. In particolare dal giugno 2022 Madrid ha introdotto un tetto massimo al prezzo del gas di 40 euro al megawattora, attenuando così l’impatto ...