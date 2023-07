In Grecia è emergenza incendi | 64 roghi in 24 ore

Stato d'inLa protezione civile ha dichiarato lo stato d', una misura che resterà in vigore per 6 mesi. Già migliaia gli ettari di bosco bruciati, con gli interventi di ...incendi che però non si limita alla sola Rodi: sono 64 in tutta lanelle ultime 24 ore, tra i più vasti quello scoppiato nel pomeriggio di ieri a Corfu , nelle isole Ionie, che ha ......operazione di evacuazione della popolazione mai vista in'. Circa 30.000 persone, soprattutto turisti, hanno dovuto lasciare l'isola; oltre 30 battelli privati, insieme ai mezzi d'...

Grecia, è allarme incendi in tutto il Paese: 2.500 persone evacuate a Corfù, 19mila a Rodi Sky Tg24

Alcuni importanti tour operator tedeschi hanno annullato altri viaggi nell'isola greca di Rodi, colpita da gravi incendi. Una portavoce di DER Touristik ...Dopo quelle già avviate nel fine settimana a Rodi, un'altra isola greca, che hanno coinvolto finora 19mila persone ...