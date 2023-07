Impresa titanica del 'setterosa' ai mondiali. Elimina gli Usa e vola in semifinale

Leggi su agi

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Uno strepitoso '' approda inaidi pallanuoto a Fukuoka, in Giappone: le azzurre hanno battuto 8-7 gli Stati Uniti, campionesse olimpiche e del mondo in carica e dominatrici incontrastate da otto anni in questo sport. Mercoledì alle 10 ora italiana sfideranno l'Olanda in una sfida che vale la finale e la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. I parziali si sono conclusi 3-2, 1-2, 2-2, 2-1: per l'Italia tre gol di Giustini, due di Bianconi, uno a testa per Tabani, Picozzi e Marletta. Le azzurre nel primo quarto hanno risposto ai due vantaggi americani e si sono portate avanti nel finale. Gli Stati Uniti si sono poi rifatti sotto chiudendo in parita' il secondo quarto e arrivando al vantaggio 5-4 a inizio del terzo, grazie a tre reti consecutive. Poi sono salite in cattedra le azzurre con un ...