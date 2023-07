Immigrazione | Meloni | “L’Italia abbia ruolo da protagonista nel Mediterraneo” Quando finiranno le belle parole?

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug – Nella giornata di ieri, a Roma, si è tenuta la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, organizzata su iniziativa del premier Giorgiacon l’obbiettivo dell’avvio di un percorso per attuare delle misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mare di azione sulla forteproveniente dall’Africa. Presenti i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa, i vertici delle Istituzioni europee e delle Istituzioni finanziarie internazionali. Il controllo politico delcruciale per contrastare l’La tematica riguardante l’di massa nel nostro Paese, ...

'Per quanto riguarda l'regolare ci sono già i decreti flussi che vengono emanati di anno in anno sulla base delle esigenze dell'economia e quindi quella regolare la si riesce a gestire ...... giornalista che spesso si è abbandonato ad attacchi violentissimi nei confronti di Giorgia. ... però, il giornalista non si è smentito e, per commentare il tema dell', è finito per ..."L'Italia ieri ha ospitato a Roma la conferenza sue sviluppo e ha lanciato una nuova iniziativa internazionale per sostenere una ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, ...

Giorgia Meloni ha aperto con un auspicio la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, in corso alla Farnesina. “Quello che inauguriamo oggi – ha detto la premier – è soprattutto un dialogo t ...ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario è sempre più critico, la malnutrizione si diffonde sempre di più, ieri l’Italia ha ospistato la ...