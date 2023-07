Il Wired Next Fest torna a Milano il 7 e 8 ottobre

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali,il 7 e l’8. Per la sua decima edizione, per la prima volta, ilival si svolgerà nell’affascinante e storica cornice del Castello Sforzesco. In questi dieci anni, ilha celebrato e raccontato la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione come elementi chiave per lo sviluppo economico, culturale e politico. Lo ha fatto grazie alla partecipazione di esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale e di alcuni dei protagonisti del nostro tempo. Dopo il grande ...

Appuntamento al Castello Sforzesco di Milano. I primi nomi annunciati: l'inviato tech dell'Onu Amandeep Singh Gill, Douglas Rushkoff, teorico dei media, il rapper Nayt, l'iconica Drusilla Foer, la can ...