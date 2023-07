Il voto in Spagna visto da Roma La telefonata della delusione Meloni-Abascal e la gioia di Elly Schlein | «L’onda nera si può fermare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) In vista delle elezioni europee del 2024, lo stato di salute del sovranisti di Vox, in, è determinante per capire la fattibilità di un’alleanza tra conservatori e popolari ed estromettere i socialisti dalla guida delle istituzioni europee. Ebbene, l’esitotornata politica spagnola di ieri, 23 luglio, al di làdifficoltà nella formazione di un governo, ha segnato un duro colpo per il partito di Santiago. Il presidente di Vox dovrà fare i conti con un quasi dimezzamento dei seggi, passati in cinque anni da 51 a 33. Il risultato può apparire ancora più deludente se si considera cheha goduto dell’appoggio dei leader di importanti Paesi europei. Come l’ungherese Viktor Orbán, ma soprattutto la presidente del Consiglio italiana, Giorgia. ...