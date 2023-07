Il video delle turiste in tanga in giro per Gallipoli è diventato un caso politico

Leggi su agi

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Le giovaniche girano innel centro abitato didiventano undopo una pubblica denuncia dell'ex sindaco della città e attuale consigliere di minoranza, Flavio Fasano. Quest'ultimo, infatti, ha postato sul suo profilo facebook ungirato da un automobilista in cui si vedono duein sella alle bici, con addosso uno striminzito costume da bagno. Fasano ha attaccato il sindaco Stefano Minerva, mettendo in risalto come la sua recente ordinanza a tutela del decoro venga sistematicamente violata, anche perché all'adozione del provvedimento non sarebbero seguiti i necessari controlli. Ilsta facendo molto discutere in tutto il Salento, con opinioni spesso contrapposte tra chi non vede nulla di ...