Il Tennis Giotto ospiterà i Campionati Italiani Maschili Under14

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il circolo aretino è stato scelto dalla federazione come sede del torneo che assegnerà i titoli nazionali . La federazione ha scelto il circolo aretino come sede per il più importante torneo individuale nazionale dedicato ai miglioriti nati nel 2009 che si ritroveranno sui campi di via Divisione Garibaldi per contendersi la vittoria del tricolore. La manifestazione prenderà il via sabato 26 agosto con la fase di qualificazione e proseguirà poi con il tabellone principale fino alla finalissima di domenica 3 settembre, andando a riunire ad Arezzo centoventotto giovani atleti con i loro tecnici e le loro famiglie. Il programma si svilupperà tra un totale di nove giornate ricche di incontri dove sarà possibile vedere in azione alcune delle principali promesse del futuro delitaliano. Tra i protagonisti dei...

La prima squadra del circolo aretino ha vinto i Play Off di B1 e ha conquistato il salto di categoria Arezzo, 10 luglio 2023 – Storico traguardo per il Tennis Giotto: la prima squadra femminile di B1 ...Per la prima volta in 42 anni il circolo scala la massima serie: è il terzo salto di categoria consecutivo. Benci esulta: "Traguardo incredibile" ...