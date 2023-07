Il circolo aretino è stato scelto dalla federazione come sede del torneo che assegnerà i titoli nazionali... giorno speciale per le donne anche all'Ospedale del Valdarno 8 Marzo 2023 Lo spettacolo di Hip Hop a Pistoia per la rassegna 'Estate in Fortezza' 27 Giugno 2018 AREZZO - Iltrionfa nel ...... LAV e WWF: grazie all'accordo niente abbattimenti 2 Novembre 2022 Ti potrebbe interessare Chiudi Il Made in Tuscany sbarca al MICAM 13 Febbraio 2015 Ilpresenta il nuovo mental coach ...

Il Tennis Giotto ospiterà i Campionati Italiani Maschili Under14 LA NAZIONE

Arezzo, 24 luglio 2023 – Il Tennis Giotto ospiterà i Campionati Italiani Maschili Under14. La federazione ha scelto il circolo aretino come sede per il più importante torneo individuale nazionale ...L’Arezzo vola, la Sba lo segue, il circolo Giotto conquista anche la A2 femminile. Intorno tanti successi: dalle arti marziali all’oro europeo del tiro con vista olimpica.