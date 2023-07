Il ripugnante ballo delle lettere intorno a Silvio Berlusconi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ci sono momenti storici, certi bivi, che indicano in quale parte qualcuno decide di collocarsi nella storia. Che Marinafiglia di cotanto padre decida di prendere carta e penna per scrivere a Il Giornale (ch’era di famiglia) per dipingere il padrecome perseguitato dalla magistratura era prevedibile. Che Marinadecida di scrivere a Il Giornale per dipingere il padrecome perseguitato dalla magistratura era prevedibile Di mezzo c’è il rapporto filiale con l’accusato, c’è l’esigenza di non sporcare il brand che da quelle parti dà lavoro a tutti e c’è un’abitudine congenita all’ipocrisia. Dipingere come perseguitato un uomo che ha il suo migliore amico e ex braccio destro condannato per mafia con sentenza definitiva perché faceva da tramite tra lui e Cosa Nostra è un atto che richiede ...