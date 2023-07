Il ricordo di Trevor Francis

(Di lunedì 24 luglio 2023) Attraversare la vita con passo leggero, quasi pudico, lasciando comunque un segno che rimarrà nell’imperitura memoria della Storia. È la speranza, magari recondita, di molti che ambiscono a lasciare un’impronta del loro passaggio. Per alcuni viene naturale per la fama conquistata grazie al talento. Altri questo problema non se lo pongono. È il loro passaggio stesso, però, che diventa storia. Protagonisti di eventi che travalicano loro stessi. In maniera anche involontaria, certo, il più delle volte inconsapevole. È quanto si può ascrivere alla figura di, in questo britannico autentico, difficilmente sopra le righe, anche se si ritrovò ad assaltare aree di rigore in un tempo, tra gli anni Settanta e Ottanta, in cui queste erano difese da difensori tra i più arcigni, e ai quali spesso era permesso di tutto, oltre i regolamenti. Ma ...

Trevor Francis, lo struggente ricordo del suo portavoce Sportal

L’ex centravanti dell’Inghilterra Trevor Francis è morto oggi, all’età di 69 anni, per un infarto mentre si trovava in Spagna, a Marbella, dove era uno dei tanti pensionati inglesi che in quella local ...La leggenda del calcio inglese e, negli anni ’80, attaccante della Sampdoria per quattro stagioni e dell’Atalanta per un campionato, è morto oggi a Marbella per un infarto.