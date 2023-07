Il record della giovane bagnina | 5 persone salvate nel primo giorno di lavoro

Il successo inarrestabileband deiDopo le due tappe completamente sold out di giovedì 20 luglio e venerdì 21 luglio 2023 presso lo Stadio Olimpico di Roma, il celebre gruppo musicale ...... 37enne fuoriclasse brasiliana mai riuscita a vincere il titolo iridato, e che per ora deve accontentarsi di stabilire ilsesta partecipazione Vai alla Fotogallery...i motivimia decisione. Spero di poter tornare in Canada e a Toronto nei prossimi anni". Djokovic si è imposto per ben quattro volte in carriera nel Masters1000 canadese registrando un...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

È il miglior debutto dell’anno (anche in Italia) e batte tutti i film Marvel. Ottimo esordio anche del film «Oppenheimer», che racconta la storia del fisico che inventò la bomba atomica.Neanche il tempo di godersi la seconda vittoria consecutiva al Tour de France che Jonas Vingegaard ha già puntato il suo sguardo al prossimo futuro: nella stessa giornata in cui si è confermato sul gr ...