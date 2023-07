Il nuovo film di Greta Gerwig | oltre l’hype rimane solo un gadget rosa?

(Di lunedì 24 luglio 2023) Diciamolo subito: è ormai da gennaio che sentiamo parlare di Barbie, ildiuscito in Italia il 20 luglio scorso. Sette mesi in cui la bambola di Mattel, nata nel 1959, ha invaso il web, le TV, i giornali e i social. Perfino Google non si è sottratto a questo barbiecore, tingendosi di fucsia ed esibendo stelline ed effetti speciali. Per non parlare del merch che ne deriva e che in questi giorni ha invaso boutique e siti di e-commerce:confetto dilagante e varianti glitter, tutto logato Barbie. Barbie. Courtesy of Warner BrosIn America, dove per mandare la gente al cinema devi fare una propaganda degna di una campagna elettorale fuori e dentro i social, allearti con il tuo peggior nemico e coniare neologismi impronunciabili come “Barbenheimer” sperando diventino virali, i due ...

Billie Eilish ha realizzato What Was I Made For per Barbie e, in una recente intervista, ha raccontato come ha concretizzato questa possibilità, ricordando quando Greta Gerwig le ha chiesto di scriver ...