Il nudo | la natura | i ricordi | a Germignaga una mostra con tre pittori di ' emozioni antiche'

Presso la ex Colonia Elioterapica in via Bodmer a Germignaga (Va), con la mostra '3 pittori 3 stili' si ritorna invece a un linguaggio conosciuto, che respira il tempo della, lento , ricco di ...Un percorso ideale per chi vuole immergersi nel cuore della, con i profumi tipici della ... Ad occhiosi osserverà la Via Lattea mentre attraverso i telescopi professionali si godrà della ...Non segue le mode, non copia la, non imita i maestri " nemmeno Raffaello, per cui nutre un'...risoluzione da ingrandire a piacere permettono di osservare dettagli invisibili a occhio, ...

Il nudo, la natura, i ricordi: a Germignaga una mostra con tre pittori di ... varesenews.it