Il Napoli ufficializza l’acquisto di Caprile | andrà in prestito all’Empoli

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilhato con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito,di. Il giovane portiere, talento del Bari di De Laurentiis, sarà girato immediatamente in. Nelle casse del Bari entrano circa 7 milioni di euro, con il 25% cheal Lens. Di seguito il comunicato del club di De Laurentiis. “La SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Eliadalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula delFC fino al 30 giugno 2024”. Il portiere classe 2001 è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo campionato di Serie B con il Bari, che ha raggiunto i ...

Il Napoli ufficializza l'acquisto di Elia Caprile dal Bari. Il portiere, classe 2001, passa dal club pugliese in azzurro a titolo definitivo. Contestualmente il club partenopeo ha annunciato anche la ...L'Empoli ha ufficializzato l'arrivo del portiere Elia Caprile: il calciatore - di proprietà della SSC Napoli - arriva in Toscana a titolo temporaneo.