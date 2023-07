Il Napoli rinnoverà un titolare | arriva la conferma dell’agente

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 luglio 2023) In questa fase di mercato ilè alle prese con diversi rinnovi di contratto. L’agente di un giocatore si è espresso sul futuro del suo assistito a. La dirigenza delsi sta concentrando su alcune situazioni contrattuali delicate, e per questo sta ragionando su alcuni rinnovi. Pochi giorni fa è stato annunciato dinanzi ai tifosi presenti a Dimaro dal presidente De Laurentiis il rinnovo del capitano Di Lorenzo fino al 2029. Nel frattempo proseguono i dialoghi per il prolungamento di contratto di Victor Osimhen, ma potrebbe non essere l’unico. L’agente di un azzurro è stato chiaro sul futuro del suo assistito. Giuffredi a tutto tondo: le parole su Di Lorenzo, Mario Rui, Politano e Faraoni Nei giorni scorsi è stato formalizzato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo con ilfino al 2029, anche grazie ...