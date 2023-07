(Di lunedì 24 luglio 2023) Secondo test precampionato per il. Dopo il 6-1 contro l'Anaune Val di Non, l'avversario di giornata dal ritiro di Dimaro è...

Ilha pareggiato 1 - 1 in una partita amichevole disputata sotto una pioggia battente nello stadio di Carciato, frazione di Dimaro, contro la Spal. Le reti sono state segnate nel secondo tempo da ...subito ilcon Anguissa lanciato da Zielinski e da una finta decisiva di Osimhen. Proprio Victor potrebbe segnare il sorpasso quasi al 90esimo ma è abile Alfonso a uscire con tempismo. ...Il1 - 1 la seconda e ultima amichevole in Val di Sole contro la Spal. Gran gol di Puletto e pari di Anguissa, ma la partita è stata caratterizzata anche da due infortuni, uno per tempo: ...

Il Napoli pareggia, la reazione di Osimhen a fine gara. Poi il bel gesto AreaNapoli.it

Finisce 1-1 il test di Dimaro. Nella ripresa Puletto sorprende Meret, buona la reazione dei campioni d'Italia a segno col camerunense ...Un test caratterizzato e condizionato da un costante acquazzone che ha accompagnato l'intera gara. Finisce solo1-1 con la Spal per il Napoli di Garcia.