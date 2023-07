Il messaggio di Renzi a Meloni dopo le elezioni in Spagna | «La senti questa Vox?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il leader di Italia Viva Matteoha commentato sui social network i risultati dellein. Chiamando in causa anche la presidente del Consiglio Giorgia, che si era spesa per. «Innon sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso:, la destra estremista. È un segno interessante: non si vincono lecontro l’Europa. E le prossime europee si vinceranno al centro. Unche da Madrid arriva forte e chiaro anche a Roma. Giorgia, la?», scrive. Che poi pubblica «tre mini commenti: 1. serve l’elezione diretta del capo del governo, income in Italia come alla Commissione ...