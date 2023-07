Il mendicante più ricco del mondo | dopo anni di elemosina ha accumulato 1 milione di dollari

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ci si può arricchire facendo il? A quanto pare sì. In India vive un indigente che negliè riuscito a racimolare un ingente patrimonio tanto da garantire ai figli un tetto e un’istruzione. Il suo nome è Bharat Jain ed è stato incoronato il clochard piùdel. Riesce a guadagnare tra le 2.000 e le 2.500 rupie al giorno, cioè 25-30ndo in giro. Ma qual è il suo segreto? L’uomo ha individuato alcuni dei luoghi strategici più trafficati di Mumbai, come la stazione ferroviaria Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus o Azad Maidan. Grazie all’è riuscito a mettere da parte delle consistenti somme di denaro. Con i soldi raccolti neglil’uomo ha mantenuto la sua famiglia ma non ...