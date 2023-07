IL MATTINO- Proposto Federico Chiesa | La reazione di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 24 luglio 2023) Intermediari hannoal Napoli Campione d’Italia: la Juventus chiede 60 milioni, il giocatore 7 milioni d’ingaggio. Devaluta. Calciomercato Napoli. Il Napoli, fresco Campione d’Italia, è a lavoro sul calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con interesse c’è quello di, talento della Juventus. Secondo quanto riportato da Il, alcuni intermediari avrebberoil giocatore al club azzurro.è da sempre un pallino di Aurelio De, che in passato aveva provato più volte a strapparlo alla Fiorentina prima del trasferimento alla Juve. Ora l’operazione è stata riproposta al Napoli, ma le condizioni ...