Il maltempo non dà tregua al nord Morta una donna in Brianza

Leggi su agi

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Sono oltre cento le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco di Milano per l'ennesima ondata diche si è abbattuta, in particolare, nella zona-Ovest della provincia di Milano. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. In un caso, i sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato. Unadi 58 anni èschiacciata da un albero a Lissone, inin via Louis Braille 39. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Sempre nel Milanese si registrano gravi disagi per il forte vento. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi. La ...