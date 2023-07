Il Grigio | colore infido della contemporaneità Peter Sloterdijk indaga la politica delle sfumature

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nel marzo del 1455, il mercante veneziano Alvise Da Mosto, in cerca di fortuna, seguì la rotta a ovest dell’Atlantico, verso sud, oltre le Canarie, in direzione di quella che chiamava “la terra dei... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti