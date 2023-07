Il giorno in cui finì la grande guerra e cominciò la successiva

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il modo migliore per valutare le molteplici conseguenze del trattato di Losanna e? rifarsi a uno degli slogan semplificatori di Lenin: Losanna fu un passo in avanti, e molti passi indietro. Un successo controverso, quindi, e dai molti lati oscuri. Il passo in avanti fu evidente, all’epoca: il trattato pose formalmente fine sia allascoppiata nel 1914 in Medio Oriente sia a quella greco-turca del 1919-1922. Questo e? cio? che la carta del trattato diceva, anche se si potrebbe aggiungere che Losanna segno? anche la conclusione dei conflitti scoppiati nel 1912, se non prima. Dal luglio del 1923 a oggi i confini fra i due Stati sono rimasti invariati. …. E tuttavia, sotto almeno tre aspetti Losanna lascio? un’eredita? negativa che avrebbe segnato da quel momento in avanti il mondo delle relazioni internazionali, imprimendo il sigillo della legalita? alla ...

All'ordine delda troppo tempo in un Paese inl'errore commesso dal medico rischia di essere sanzionato penalmente, come accade solo in Polonia e Messico, l'attesa riforma trova uno ...... invece di due è 22, che è due per dieci' o ancora - all'ultimoprima del silenzio ... i socialisti con tutti i suoi alleati grandi e piccoli conhanno governato in questi ultimi anni (a ...Ma dato che sta imparando l'italiano, vorrebbe un coinquilino condialogare ogni".

Zaki è a Bologna: "Ringrazio autorità, ong e la premier Meloni. Ora giustizia per Regeni" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà" RaiNews

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: Patrick Zaki, l’attivista egiziano, è tornato libero dopo tre anni di prigionia. L’evento si è svolto con grande emozione a Bologna, dove è stato accolto ...Il ricercatore in Italia dopo la grazia. “Sarò un difensore dei diritti umani”. Ringrazia Meloni e dice: non dimentico chi è rimasto in carcere in Egitto ...