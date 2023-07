Il giocatore – Rounders | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il: trama, cast e streaming delStasera, 24 luglio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il, noto anche come Il piacere del rischio, è undel 1998 diretto da John Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Mike McDermott è uno studente di giurisprudenza che si paga gli studi grazie alla sua bravura nel poker. Per fare il “grande salto” una sera decide di sfidare Teddy KGB, uno strozzino di origine russa che gestisce un club privato, ma la partita si chiude miseramente per lui con una perdita di ben 30.000$. Passati nove mesi da questa dura sconfitta, Mike ha ormai mollato il poker e per mantenersi all’università lavora come fattorino per il suo caro amico eJoey Knish. Le cose si ...