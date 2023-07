Il Cremlino nega di aver bombardato la cattedrale di Odessa e accusa Kiev

Ilche siano stati missili russi a colpire la Cattedrale della Trasfigurazione a Odessa. Secondo il portavoce Dmitri Peskov, l'affermazione è 'assolutamente falsa: l'esercito russo non ...La Poloniaqualsiasi ambizione territoriale in Bielorussia. Nelle sue osservazioni Putin aveva ... Ilha dichiarato che domenica Putin incontrerà in Russia il presidente bielorusso ...Un altro aspetto da considerare è che le speranze dellegate alla guerra non si sono ... Tuttavia, Sashasia vero, facendo notare che tutti i combattenti erano vincolati per contratto a ...

Nella notte Mosca colpita da droni ucraini. Il Cremlino nega di aver colpito la cattedrale di Odessa Il Sole 24 ORE

Notte di attacchi per via aerea contro obiettivi russi. Dei droni hanno puntato obiettivi nella capitale, la Russia parla di “attacco terroristico”. Una base dell’esercito di Putin è finita nel mirino ...La Russia dice di aver “soppresso” due droni ucraini a Mosca, accusando Kiev di aver lanciato un “atto terroristico” sulla capitale.