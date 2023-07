Il Clandestino | tutto sulla serie con Edoardo Leo su Rai Uno | trama e cast

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilè una delle produzioni annunciate durante la presentazione dei palinsesti Rai e vedrà coinvoltoLeo. Lanasce dalla penna di Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini ed è tra i titoli più attesi della stagione televisiva 2023-2024. Ecco cosa sappiamo. In occasione dell’evento di presentazione della nuova stagione televisiva Rai, sono stati annunciati numerosi titoli originali che vedremo prossimamente. Tra questi, spicca senza dubbio Il, una fiction che vedrà come protagonistaLeo. Sebbene non abbia ancora una data definita, laè prevista in onda per il primo semestre del 2024 e sarà trasmessa su Rai Uno. Alla regia dello show troveremo Rolando Ravello, che ha già direttoLeo nel film del 2014 Ti ...

Anzio's Summer Jazz Time: nasce ad Anzio dal 27 al 30 luglio prossimi, al centro del litorale romano, uno spazio ......c'è la consapevolezza che sia un'illusione momentanea e adrenalinica data da un amore... I Hope You Get To Meet Your Hero Skunk Anansie Niente di personale a parteUn Leone ferito può ...La comunità di San Benedetto di Don Gallo organizza il 'bar'. Vengono distribuiti acqua,... Maè tranquillo. Mi accorgo che quella gioia è apparente. Penso all'articolo di Sofri su ...

Tutto pronto per l’Anzio’s Summer Jazz Time: il 27 luglio a Villa Sarsina Il Clandestino Giornale

Le indagini proseguono e le armi verranno inviate agli esperti balistici del ris dei carabinieri di Roma per accertare un eventuale utilizzo in episodi delittuosi ...Il Clandestino, fiction in uscita su Rai 1 nel 2024 con Edoardo Leo: ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast.