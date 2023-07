Il capo più semplice per seguire la dilagante mania Barbiecore | a tutte le età

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non ci vuole un esperto di moda per capire che, in questa stagione, il rosa è di estrema tendenza. La pinklanciata da Valentino con la collezione Autunno-Inverno 2022/2023 continua a dilagare, complice il ritorno di Barbie al cinema, i look delle star e lo street style. E per l’Estate 2023 assume una nuova, desiderabile forma: il costume intero rosa. Unico e audace, grintoso e pop. Osare a ogni età: i costumi perfetti a 20, 30, 40, 50 e 60 anni X ...