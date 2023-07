Il caldo come il Covid | perché quella di Bonomi è una baggianata

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il presidente di Confindustria, Carlo, ospite di Sky TG24, ha lanciato un appello al governo che ha dell’inverosimile. In merito all’ennesima emergenza che caratterizza questo disgraziato Paese,chiede “un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori,durante il-19.” “Pensare di dover mettere a rischio la propria vitasi va al lavoro – puntualizza in termini apocalittici questo illustre tifoso delle chiusure – è qualche cosa che deve far riflettere tutti, non è un tema solo delle associazioni datoriali, è un tema dei sindacati ed è un tema del governo.” Ora, al di là che sotto il cielo siamo tutti in relativo pericolo e che, per questo, il rischio zero è una idiozia allo stato puro, e tralasciando che solo il fatto di rispolverare l’orrenda ...