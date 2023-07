Il calcio in lutto | è morto Trevor Francis | ex Atalanta e Sampdoria | FOTO

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un graveha colpito il mondo del: èall’età di 69 anniJohn, ex allenatore died ex calciatore inglese, di ruolo attaccante con un passato anche in Italia. L’exmentre si trovava in Spagna, secondo le prime notizie riportate a causa di un infarto. La notizia è stata confermata anche dalla famiglia, attraverso una nota. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie. Le prime esperienze sono state con le maglie di Birmingham City, Detroit Express, Nottingham Forest e Manchester City. Nel 1982 il passaggio allafino al 1986, poi l’esperienza all’. Le ultime avventure della carriera sono state con ...

