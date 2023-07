Il 7 Settembre a Tolentino la Nazionale cantanti scende in campo per i terremotati

(Di lunedì 24 luglio 2023) Laitalianatorna nelle Marche per una partita di beneficenza a favore dei territori delle Marche devastati dal sisma del 2016. L’appuntamento con ‘Rinascere insieme’ è per il 7, alle ore 20.45 allo stadio Della Vittoria di(Macerata). La sfida sarà contro i ‘Cuori Sibillini’, una rappresentativa di personaggi locali che comprenderà anche vari amministratori. Ecco le parole del direttore generaleItalianaGianluca Pecchini: “Gli impegni degli artisti ci impediscono ancora di svelare i nomi ma porteremo una rappresentativa che saprà giocare e divertire, oltre tutto con il piacere di contribuire a un progetto che si rivolge ai giovani a sette anni dal terremoto”. SportFace.

