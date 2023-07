Il 30 novembre concorso Medicina generale | soddisfazione sindacati

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - E' stato approvato il primo Bando diper il triennio 2023/26 del Corso di formazione specifica in. Il via libera è arrivato dalla Provincia autonoma di Trento, che bandirà 44 borse di studio delle quasi 3mila previste a livello nazionale per l'ammissione dei futuri medici di famiglia. Ilè in programma il 30e la notizia ha incassato il plauso deiFimmg (Federazione italiana medici di) e Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani). "Negli ultimi 4 anni si era accumulato un ritardo tale da aver differito di una intera annualità l'avvio dei trienni formativi - ricorda la segretaria nazionale di Fimmg Formazione, Erika Schembrisi - ma la ...