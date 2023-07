IDNTT | accordo con RCS per gestione del canale Twitch della Gazzetta

, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto undi collaborazione con RCS Mediagroup per la gestione e ...La martech content factoryentra nel mercato della pubblicitĂ piĂą tradizionale grazie all'stretto di recente con Aldo Biasi Comunicazione e conta di chiudere presto una nuova operazione, la terza dopo la ..., MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto undi collaborazione con RCS Mediagroup per la gestione e ...

IDNTT, accordo con RCS per gestione del canale Twitch della ... LA STAMPA Finanza

Il Gruppo IDNTT ha abbracciato appieno il cambiamento in atto con un’operazione che vede l’ingresso di una firma storica dell’advertising in grado di dialogare con l’Intelligenza Artificiale per massi ...