Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati? Lui spiazza tutti | cosa è successo

(Di lunedì 24 luglio 2023) In queste ore sta circolando sul web una notizia che sta generando parecchio clamore. Nello specifico. infatti, pare che Idapossano essersi. Il dubbio è sorto nel momento in cui lui ha pubblicato un post piuttosto criptico. Il ragazzo ha fatto delle allusioni alle cose che finiscono e alla fugacità L'articolo proviene da KontroKultura.

e Alessandro Vicinanza si sono lasciati La frase di lui e la distanza social sembrano raccontare di una ...Cosa sta accadendo tra i due ex protagonisti del Trono over La dama si mostra sui social da sola, sulle coste della Sardegna e sul web monta il dubbio che la sua relazione con Vicinanza sia giunta al ...Uomini e Donne . Dopo l'amore esploso durante la versione Over del programma di Maria De Filippi ,e Alessandro Vicinanza sembrano prossimi alla rottura. Diversi i dettagli social che insospettiscono i fan. I due ultimamente non sono stati visti insieme, eè al momento in vacanza da ...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, amore in crisi L'ultima story su Instagram preoccupa i fan leggo.it

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati La frase di lui e la distanza social sembrano raccontare di una crisi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...