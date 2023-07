Ida Platano e Alessandro | matrimonio in arrivo? La risposta dell’ex dama

(Di lunedì 24 luglio 2023) IdaVicinanza si sono conosciuti a Uomini e Donne. Entrambi venivano da un passato complicato, ma insieme sono riusciti a voltare pagina nella loro vita sentimentale e trovare la stabilità che da tempo cercavano. Adesso presanno a compiere passi importanti per il loro futuro di coppia. Ecco cosa hanno in mente. Contro ogni pronostico, soprattutto fatto da Riccardo Guarnieri, IdaVicinanza proseguono a gonfie vele la loro storia d’amore. Tra alti e bassi, non manca di certo qualche discussione nel privato, ma il sentimento che li lega è più forte di tutto il resto. Per questo motivo, Ida estanno pensando di compiere un passo molto importante nella loro vita di coppia. IdaVicinanza, foto ...

Cosa sta accadendo tra i due ex protagonisti del Trono over La dama si mostra sui social da sola, sulle coste della Sardegna e sul web monta il dubbio che la sua relazione con Vicinanza sia giunta al ...Uomini e Donne . Dopo l'amore esploso durante la versione Over del programma di Maria De Filippi ,e Alessandro Vicinanza sembrano prossimi alla rottura. Diversi i dettagli social che insospettiscono i fan. I due ultimamente non sono stati visti insieme, eè al momento in vacanza da ...Tra due degli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne,e Alessandro Vicinanza, c'è aria di crisi . A confermarlo ci sono alcune stories Instagram che i due hanno postato in questi giorni e che a tutto fanno pensare tranne che a un rapporto ...

Uomini e Donne, è crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza Libero Magazine

