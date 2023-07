Icona premuta di WhatsApp | hai visto cosa accade?

Leggi su formatonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Haise tieni l’diper qualche secondo? Ecco dinon ti sei mai accorto Alle volte utilizziamo talmente in maniera massiva ed abituale le applicazioni presenti sul nostro telefono, che talvolta non ci rendiamo conto delle loro potenzialità. Ci limitiamo ad utilizzarle nelle loro opzioni e caratteristiche basiche, ignorando alcune azioni che possono davvero cambiarci la vita quotidiana. Tutto questo per rendere ogniestremamente smart e rapida, così come vogliono gli utenti che corrono sempre più veloci.se premiamo l’? (foto Canva – formatonews.it)Ed è anche il caso di ...