IA e nuovo ordine mondiale | economia e guerra II

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nel luglio 2017, il Belfort Center for Science and International Affairs della Harvard Kennedy School ha pubblicato il rapporto Artificial Intelligence and National Security, sostenendo che in futuro l’intelligenza artificiale potrebbe diventare un mezzo di trasformazione paragonabile ad armi nucleari, aerei, computer e tecnologia di sicurezza biotecnologica. Pertanto, è ragionevole includere l’intelligenza artificiale nelle discussioni che possono influenzare le relazioni internazionali. L’internazionale contiene due aspetti di base, uno è la struttura del potere e il confronto di forza dei principali Paesi e gruppi di Stati, e l’altro sono le norme che dovrebbero essere seguite nella gestione delle relazioni tra i Paesi medesimi. L’internazionale è uno stato di fatto in cui i Paesi del sistema globale dovrebbero adottare metodi non ...