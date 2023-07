I tifosi costano all’Eintracht multe per 860mila euro | eppure il club continua la linea del dialogo Faz

(Di lunedì 24 luglio 2023)sono un sacco di soldi, scrive il quotidiano tedesco Faz. Soldi che l’Eintracht Francoforte avrebbe potuto spendere per cose importanti. Per il settore giovanile, ad esempio, il settore femminile, i progetti sociali o comunitari. L’Eintracht Francoforte invece deve spendereper altro. È la sanzione che la Federcalcio tedesca ha inflitto alper le infrazioni deila scorsa stagione. La Faz scrive che si tratta di un record: mai prima d’ora i numeri si era arrivato a tanto per bengalesi e altri petardi esplosi daidell’Eintracht. Ma ilnonostante tutto non rinuncia alladelVisto questo record, sarebbe facile chiedere un’azione più dura contro i ...

