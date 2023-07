I segni inequivocabili che hai una bassa autostima e cosa fare a riguardo

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 luglio 2023) Percepire unadi sé può compromettere gravemente le relazioni sociali, il lavoro e i rapporti affettivi. La psiche è davvero molto complessa e la maggior parte delle volte ci comportiamo istintivamente, senza riflettere troppo sul nostro benessere emotivo. Occhio ad alcuni segnali che potrebbero indicare una– Grantennistoscana.itD’altronde la vita quotidiana è costellata di impegni, scadenze da rispettare, obblighi e azioni volte a soddisle esigenze del mondo. Inevitabilmente, la frenesia può portare a stress e anche alla poca cura dell’integrità psicologica. Anche non accorgendosene, dunque, potremmo incorrere in atteggiamenti giudicanti verso noi stessi, pensando di non essere all’altezza di affrontare tutte le sfide quotidiane che ci troviamo davanti. Possiamo ...