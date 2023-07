I Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon a partire da 760 euro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Gli smartphone top di gammaS23, S23 Plus e S23 Ultra tornano insucon sconti fino al 20%.Cuore di questi modelli è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for, la piattaforma più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphonee lo...

Apple a quanto pare non gradisce i display curvi chepropone con dispositivi come ad esempio alcuniS. Apple a quanto pare non gradisce l'effetto 'lente di ingrandimento' che si crea ...Apple ha sempre respinto la tecnologia del display curvo utilizzata daElectronics per alcuni modelli di smartphone della serieS, poiché su alcuni lati del telefono può causare un ...... i primi dispositivi che potrebbero beneficiare di questa nuova politica di aggiornamenti sarebbero ilZ Flip 5 e ilZ Fold 5 , seguiti dai modelli della serieS24 . ...

Samsung ha nascosto una funzione che abilita Google Cast su Smart View, la sua app di mirroring dello schermo. Questo potrebbe ampliare la compatibilità del trasferimento dello schermo con più TV.Il Samsung Galaxy S22 5G è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 579,00€, spese di spedizione incluse.