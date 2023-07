I pinguini tattici nucleari all’Olimpico | l’inno ai giovani e alla paura del futuro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023) La band dei record che in pochi anni ha scalato la classifica italiana, con i brani di maggior successo, come ad esempio Ringo Star presentata a Sanremo 2020, si è esibita proprio ieri allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il successo della data zero a Venezia (sold out), che ha visto 60.000 persone riunite al Parco San Giuliano Mestre, il tour negli stadi 2023 dei, è partito da San Siro con due appuntamenti sold out. Dai piccoli pub dove si esibivano fin da ragazzi, fino a riempire gli stadi. Sono loro la vera scoperta di questo 2023. Un successo dopo l’altro. Il loro nuovo singolo “Rubami la notte”, è già la hit di questa estate 2023. Riccardo, Elio,Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo sono pronti a farvi scatenare e divertire sulle note della loro musica. Hanno già scaldato i motori, e voi siete pronti? I ...