I giornalisti di Repubblica si dissociano dall’articolo di Alain Elkann padre dell’editore | “Contenuti classisti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sul treno per Foggia con i giovani “lanzichenecchi”. Si intitola così l’articolo firmato da, uscito stamattina sulle pagine culturali de la. Un racconto, in prima persona, sul treno Roma-Foggia, che vede il giornalista “vittima” di quelli che lui stesso definisce “lanzichenecchi”, cioè giovani un po’ chiassosi che, evidentemente, infastidiscono per qualche ora ildie presidente del gruppo Gedi. Il reportage (?), pubblicato a pagina 29, ha fatto saltare sulla sedia diversidella testata, tanto che nel primo pomeriggio il cdr (comitato di redazione) ha inviato una mail, a colleghe e colleghi, per prendere le distanze daidello scritto. “Questa mattina la redazione ha letto con ...